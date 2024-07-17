Арина Соболенко опубликовала фото со своим бойфрендом в парных футболках

Чемпионка двух турниров «Большого шлема», третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях совместные фото со своим бойфрендом в парных футболках.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Напомним, бойфрендом Соболенко является Георгиос Франгулис – бразильский бизнесмен и автогонщик греческого происхождения.

Прошлогодняя полуфиналистка Соболенко отказалась от участия в ранее прошедшем Уимблдоне-2024 из-за травмы плеча. Арина отмечала, что это очень редкая и нехарактерная для теннисистов травма. Турнир выиграла чемпионка «Ролан Гаррос» — 2021 чешка Барбора Крейчикова.

Соболенко не поедет на Олимпийские игры — 2024 в Париже (Франция). Во время данных соревнований она выступит на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США).