Карлос Алькарас принял участие в фотосессии с трофеем Уимблдона-2024 на Центральном корте

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира 21-летний испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал снимки с фотосессии с завоёванным трофеем Уимблдона-2024 на Центральном корте.

Для фотосессии Алькарас выбрал непринуждённый образ: спортивные штаны, кроссовки и джемпер. Кроме того, Карлос воспользовался испанским флагом.

Фото: пресс-служба Уимблдона

Фото: пресс-служба Уимблдона

Фото: пресс-служба Уимблдона

Напомним, Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024, тем самым защитив свой прошлогодний титул. В финале Карлос (как и в 2023 году) обыграл серба Новака Джоковича. Однако в прошедшем розыгрыше испанцу понадобилось для этого лишь три сета (в 2023 году — пять). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4) в пользу юного испанца.

21-летний Алькарас стал первым в истории испанцем, которому удалось выиграть два Уимблдона подряд.