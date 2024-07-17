Берреттини поделился эмоциями после победы в первом круге турнира в Гштааде

Финалист Уимблдона-2021 бывшая шестая ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини прокомментировал победу в матче первого круга грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария).

«Рад сегодня выиграть в непростых условиях. Идём дальше», — написал Берреттини в своём аккаунте в социальных сетях.

Напомним, в матче первого круга Берреттини (6) в двух сетах обыграл 110-ю ракетку мира представителя Аргентины Педро Качина. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:2) в пользу итальянца. Следующим соперником Берреттини в Гштааде станет 142-й номер мирового рейтинга Даниэль-Элаи Галан из Колумбии.

Отметим, что сам Берреттини в данный момент занимает 82-ю строчку рейтинга ATP. Турнир в Гштааде проходит с 15 по 21 июля.