Берреттини поделился эмоциями после победы в первом круге турнира в Гштааде
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Финалист Уимблдона-2021 бывшая шестая ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини прокомментировал победу в матче первого круга грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария).
Гштаад. 1-й круг
16 июля 2024, вторник. 15:40 МСК
110
Педро Качин
П. Качин
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|6 2
|
|7 7
82
Маттео Берреттини
М. Берреттини
«Рад сегодня выиграть в непростых условиях. Идём дальше», — написал Берреттини в своём аккаунте в социальных сетях.
Напомним, в матче первого круга Берреттини (6) в двух сетах обыграл 110-ю ракетку мира представителя Аргентины Педро Качина. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:2) в пользу итальянца. Следующим соперником Берреттини в Гштааде станет 142-й номер мирового рейтинга Даниэль-Элаи Галан из Колумбии.
Отметим, что сам Берреттини в данный момент занимает 82-ю строчку рейтинга ATP. Турнир в Гштааде проходит с 15 по 21 июля.
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