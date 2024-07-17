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Берреттини поделился эмоциями после победы в первом круге турнира в Гштааде

Берреттини поделился эмоциями после победы в первом круге турнира в Гштааде
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Финалист Уимблдона-2021 бывшая шестая ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини прокомментировал победу в матче первого круга грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария).

Гштаад. 1-й круг
16 июля 2024, вторник. 15:40 МСК
Педро Качин
110
Аргентина
Педро Качин
П. Качин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 2
6 		7 7
         
Маттео Берреттини
82
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

«Рад сегодня выиграть в непростых условиях. Идём дальше», — написал Берреттини в своём аккаунте в социальных сетях.

Напомним, в матче первого круга Берреттини (6) в двух сетах обыграл 110-ю ракетку мира представителя Аргентины Педро Качина. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:2) в пользу итальянца. Следующим соперником Берреттини в Гштааде станет 142-й номер мирового рейтинга Даниэль-Элаи Галан из Колумбии.

Отметим, что сам Берреттини в данный момент занимает 82-ю строчку рейтинга ATP. Турнир в Гштааде проходит с 15 по 21 июля.

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