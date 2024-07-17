Фото: папарацци застали Синнера и Калинскую на отдыхе в Италии

Итальянское издание Сhi Magazine поделилось фотографиями теннисистов итальянца Янника Синнера и россиянки Анны Калинской. Папарацци застали влюблённую пару на отдыхе на Сардинии (Италия).

Фото: Соцсети Chi Magazine

Снимки сопроводили информацией о том, что Синнер готовится представлять Италию на Олимпийских играх в Париже (Франция) не только в одиночном разряде, но и в парном с Лоренцо Музетти. Отмечается, что Калинская, в свою очередь, отказалась от участия в Олимпиаде в качестве нейтральной спортсменки.

Фото: Соцсети Chi Magazine

«Однако кто знает, последует ли она за своим парнем в город, где они официально признали свою любовь», – написали в издании.

Напомним, Синнер и Калинская официально объявили о своих отношениях во время «Ролан Гаррос» – 2024, который проходил в Париже. Олимпийский турнир по теннису пройдёт с 27 июля по 4 августа. Россиянка заявлена на турнир в Вашингтоне (США), который начнётся 29 июля.