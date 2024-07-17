Каспер Рууд и Стефанос Циципас выступят за сборную Европы на Кубке Лэйвера

Девятая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд и 11-я ракетка мира грек Стефанос Циципас присоединятся к сборной Европы на Кубке Лэйвера, сообщается на официальном сайте соревнований.

Норвежец и греческий теннисист выступят в команде с испанцами Рафаэлем Надалем и Карлосом Алькарасом, российским теннисистом Даниилом Медведевым и немцем Александром Зверевым. Капитаном сборной Европы будет 11-кратный победитель турниров «Большого шлема» швед Бьорн Борг.

За сборную мира сыграют австралиец Алекс де Минор, американцы Тейлор Фритц и Бен Шелтон. Ещё два теннисиста дополнят состав команды позднее. Капитан команды мира – Джон Макинрой.

Напомним, следующий розыгрыш Кубка Лэйвера пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия).