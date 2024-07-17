Рублёв — Тиранте: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга турнира в Бостаде

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Сегодня, 17 июля, состоится матч второго круга турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция), в котором встретятся восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 121-й номер мирового рейтинга аргентинский теннисист Тьяго Агустин Тиранте.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 22:00 мск на центральном корте соревнований.

Это будет первая очная встреча теннисистов на турнирах ATP.

Рублёв является первым сеяным на турнире в Швеции и из-за высокого рейтинга освобождён от матча в первом круге. Турнир в Бостаде с призовым фондом € 579 320 проходит с 15 по 21 июля.

Напомним, в первом круге Уимблдона-2024 Рублёв уступил другому аргентинцу 122-й ракетке мира Франсиско Комесанье со счётом 4:6, 7:5, 2:6, 6:7 (5:7).