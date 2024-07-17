Тимофеева проиграла Саснович и покидает турнир в Будапеште
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Российская теннисистка, 103-я ракетка мира Мария Тимофеева проиграла во втором круге грунтового турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия). Обидчицей россиянки стала 134-я ракетка мира из Беларуси Александра Саснович. Счёт — 6:3, 6:4 в пользу соперницы Тимофеевой.
Будапешт. 2-й круг
17 июля 2024, среда. 11:10 МСК
103
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
Окончен
0 : 2
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|2
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|6
134
Александра Саснович
А. Саснович
Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. За это время Тимофеевой удалось выполнить три подачи навылет, реализовать 2 брейк-пойнта из 11. Её соперница выполнила также три эйса, но реализовала четыре брейк-пойнта из пяти возможных.
В следующем круге соревнований Саснович сыграет с победительницей противостояния между нидерландской теннисисткой, 137-й ракеткой мира Сюзан Ламенс и 221-м номером мирового рейтинга француженкой Кароль Монне. Эта встреча тоже пройдёт сегодня, 17 июля.
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