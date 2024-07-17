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Тимофеева проиграла Саснович и покидает турнир в Будапеште

Тимофеева проиграла Саснович и покидает турнир в Будапеште
Мария Тимофеева
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Российская теннисистка, 103-я ракетка мира Мария Тимофеева проиграла во втором круге грунтового турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия). Обидчицей россиянки стала 134-я ракетка мира из Беларуси Александра Саснович. Счёт — 6:3, 6:4 в пользу соперницы Тимофеевой.

Будапешт. 2-й круг
17 июля 2024, среда. 11:10 МСК
Мария Тимофеева
103
Россия
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Александра Саснович
134
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович

Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. За это время Тимофеевой удалось выполнить три подачи навылет, реализовать 2 брейк-пойнта из 11. Её соперница выполнила также три эйса, но реализовала четыре брейк-пойнта из пяти возможных.

В следующем круге соревнований Саснович сыграет с победительницей противостояния между нидерландской теннисисткой, 137-й ракеткой мира Сюзан Ламенс и 221-м номером мирового рейтинга француженкой Кароль Монне. Эта встреча тоже пройдёт сегодня, 17 июля.

Календарь турнира WTA-250 в Будапеште (Венгрия)
Сетка турнира WTA-250 в Будапеште (Венгрия)
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