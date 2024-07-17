Тарпищев поделился деталями подготовки российских теннисистов к Олимпиаде-2024

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал о том, как идёт подготовка российских теннисистов к Олимпийским играм в Париже.

«Если на предыдущих Олимпиадах у нас были сборы команды — перед Токио, например, надо было ещё и успеть акклиматизироваться, то в этот раз все теннисисты будут готовиться индивидуально. Кто-то в Европе, кто-то, как Елена Веснина, у нас», — рассказал Тарпищев.

Олимпиада-2024 пройдёт с 26 июля по 11 августа. Соревнования по теннису начнутся 27 июля, а завершатся 4 августа. Тогда состоятся финальные матчи в борьбе за золото Игр в парном женском и одиночном мужском разрядах.

Напомним, МОК разрешил участвовать в соревнованиях российским атлетам при наличии нейтрального статуса.