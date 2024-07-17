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«Будущее уже наступило». Рэпер Трэвис Скотт поздравил Алькараса с победой на Уимблдоне

«Будущее уже наступило». Рэпер Трэвис Скотт поздравил Алькараса с победой на Уимблдоне
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Известный американский рэпер Трэвис Скотт поздравил испанского теннисиста Карлоса Алькараса с победой на Уимблдоне-2024.

«Поздравляю моего брата Карлоса. Будущее уже наступило», – написал Трэвис в своих соцсетях.

Фото: Скриншот из соцсетей Трэвиса Скотта

Напомним, в воскресенье, 14 июля, 21-летний Карлос Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024. В финале он обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича в трёх сетах – 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).

Алькарас стал четырёхкратным победителем ТБШ. Он никогда не проигрывал в финалах на «Шлемах». До Уимблдона-2024 он побеждал на US Open – 2022, Уимблдоне-2023 и «Ролан Гаррос» – 2024. Сейчас испанец занимает третью строчку мирового рейтинга АТР.

Среди популярных треков рэпера – Sicko Mode, Goosebumps, FE!N, Highest in the Room.

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