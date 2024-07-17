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Тарпищев — об Александровой на ОИ-2024: здорово, что Катя в нашей команде

Тарпищев — об Александровой на ОИ-2024: здорово, что Катя в нашей команде
Шамиль Тарпищев
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал о преимуществах, которые есть у российской теннисистки 27-й ракетки мира Екатерины Александровой на корте.

«У Екатерины очень быстрый полёт мяча — это её визитная карточка. Она может играть на разных покрытиях и добиваться успеха. Хотелось бы, чтобы Екатерина играла ровно от начала и до конца. Здорово, что Катя в нашей команде. А так, всё у неё есть, только не надо волноваться. Надо верить в себя всегда», — сказал Тарпищев «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Екатерина Александрова сыграет в женском парном разряде с олимпийской чемпионкой Рио-2016 Еленой Весниной. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Теннисный турнир начнётся 27 июля.

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