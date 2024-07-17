Каспер Рууд неожиданно проиграл 85-й ракетке мира на старте турнира в Бостаде

Девятая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд неожиданно уступил во втором круге турнира категории АТР-250 в Бостаде (Швеция). Он проиграл 85-й ракетке мира бразильцу Тьяго Монтейро со счётом 3:6, 3:6.

Матч продолжался 1 час 30 минут. В рамках встречи Рууд выполнил семь подач навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. На счету Монтейро два эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В 2023 году на турнире в Бостаде Рууд вышел в финал. В матче за титул он проиграл российскому теннисисту Андрею Рублёву.

В четвертьфинале соревнований Монтейро сыграет с победителем матча Павел Котов (Россия, 8) – Дуе Айдукович (Хорватия).