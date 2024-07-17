Беккер назвал слабое звено в игре Янника Синнера

Немецкий теннисист Борис Беккер назвал главную проблему в игре первой ракетки мира Янника Синнера.

«За последний год Синнер добился большого прогресса, который позволил ему выиграть ТБШ и подняться на вершину мирового рейтинга. Но я думаю, что у него есть явные проблемы в пятисетовых матчах.

Соперники могут доводить матчи до пятого сета, думая, что у них возрастут шансы против Янника. В случае с Алькарасом всё обстоит совершенно иначе. Он никогда не проигрывает в пятом сете, у него противоположная Синнеру менталка. Яннику Синнеру придётся потрудиться, чтобы улучшить свою игру в решающих сетах, особенно чтобы бороться с испанцем на мэйджорах», — приводит слова Беккера Corriere dello Sport.

Напомним, 9 июля Янник Синнер в пяти сетах проиграл россиянину Даниилу Медведеву в четвертьфинале Уимблдона-2024.