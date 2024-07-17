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Фото: эстафета огня Олимпиады-2024 добралась до «Ролан Гаррос»

Фото: эстафета огня Олимпиады-2024 добралась до «Ролан Гаррос»
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Эстафета огня Олимпийских игр 2024 года прошла через теннисный комплекс «Ролан Гаррос». Путь 58-го этапа эстафеты пролегал через грунтовые корты, которые примут теннисные соревнования летних Игр в Париже.

Фото: paris2024.org

Фото: paris2024.org

Фото: paris2024.org

Турнир по теннису начнётся 27 июля, а завершится 4 августа. Тогда состоятся финальные матчи в борьбе за золото Игр в парном женском и одиночном мужском разрядах.

Напомним, МОК разрешил участвовать в соревнованиях российским атлетам при наличии нейтрального статуса.

Ранее стало известно, что в Париже вдвое поднимут цены на проезд в общественном транспорте во время проведения Олимпийских игр, сообщает RMC Sport. 10 картонных билетов будут стоить € 32. Ранее аналогичное количество проездных можно было приобрести за € 17,35. Отдельно билет обойдётся в € 4.

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