Крейчикова опубликовала модель Центрального корта Уимблдона и хочет, чтобы её выпустили

10-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова опубликовала в социальных сетях лего-модель Центрального корта Уимблдонского турнира. Спортсменка разместила макет стадиона на специальной платформе, которая позволяет посетителям выбрать идею, которая будет воплощена производителем конструкторов в жизнь.

«Я бы очень хотела это построить. Поможете ли вы мне, проголосовав за него?» — написала теннисистка в социальных сетях.

макет Центрального корта Уимблдона Фото: ideas.lego.com

макет Центрального корта Уимблдона Фото: ideas.lego.com

ideas.lego.com Фото: Макет Центрального корта Уимблдона

Для увеличения шансов и воплощения мечты в жизнь Крейчиковой необходимо набрать не менее 10 тыс. лайков.

Напомним, чешская теннисистка Барбора Крейчикова стала победительницей Уимблдона-2024. В финале она обыграла пятую ракетку мира из Италии Ясмин Паолини. Счёт — 6:2, 2:6, 6:4.