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«Ему нужно успокоиться». Янчук высказался о спаде результатов Андрея Рублёва

«Ему нужно успокоиться». Янчук высказался о спаде результатов Андрея Рублёва
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Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук дал совет Андрею Рублёву на фоне спада его результатов. Рублёв опустился с шестой на восьмую строчку рейтинга ATP по итогам выступления на Уимблдоне-2024, где проиграл в первом же круге.

«Рублёв, конечно, может выбраться из этой ямы неудачных результатов, в которую он попал на последних турнирах. Андрею просто нужно успокоиться. Он сильно взвинчивает себя на корте, пытается всегда сыграть на максимуме. Но получается, что от чрезмерного желания у него зашкаливают эмоции, которые мешают играть.

Андрею нужно успокоиться, прийти в себя и постепенно набирать форму. А набор формы — это процесс волнообразный: за спадом всегда будет следовать подъём. Думаю, месяца два-три понадобится Рублёву, чтобы преодолеть этот неудачный отрезок. Но, повторюсь, что главное для него — это успокоиться и поймать свою игру, тогда Андрей вернёт себе упущенные в рейтинге позиции», — приводит слова Янчука Legalbet.

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