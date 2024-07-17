Александр Зверев одержал разгромную победу на старте турнира в Гамбурге
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-500 в Гамбурге (Германия), призовой фонд которого составил € 1 891 995.
Гамбург (м). 1-й круг
17 июля 2024, среда. 15:25 МСК
4
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
114
Йеспер де Йонг
Й. де Йонг
В матче первого круга Зверев (1) со счётом 6:2, 6:2 обыграл 114-ю ракетку мира представителя Нидерландов Йеспера де Йонга (Q).
Встреча Зверева с де Йонгом продлилась 1 час 18 минут. В её рамках Александр четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Йеспера один эйс, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Следующим соперником Зверева в Гамбурге станет 81-й номер рейтинга ATP 23-летний француз Юго Гастон.
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