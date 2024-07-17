БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Российская теннисистка Элина Аванесян пробилась в четвертьфинал турнира в Будапеште

Российская теннисистка Элина Аванесян пробилась в четвертьфинал турнира в Будапеште
Аудио-версия:
Комментарии

75-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян пробилась в четвертьфинальный раунд грунтового турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия), призовой фонд которого составил € 232 244.

Будапешт. 2-й круг
17 июля 2024, среда. 15:05 МСК
Элина Аванесян
75
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		7 6
6 		5 1
         
Ребека Масарова
117
Испания
Ребека Масарова
Р. Масарова

В матче второго круга Аванесян со счётом 2:6, 7:5, 6:1 обыграла 117-ю ракетку мира представительницу Испании Ребеку Масарову.

Встреча Аванесян с Масаровой продлилась 2 часа 32 минуты. В её рамках Аванесян ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету её соперницы один эйс, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

За выход в полуфинал турнира в Будапеште Аванесян сразится с победительницей матча Анна Шмидлова (Словакия) — Сара Соррибес-Тормо (Испания, 4).

Сетка турнира WTA-250 в Будапеште
Материалы по теме
Российское дерби в Будапеште: Шнайдер и Макарова сразятся за четвертьфинал
Российское дерби в Будапеште: Шнайдер и Макарова сразятся за четвертьфинал
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android