Российская теннисистка Элина Аванесян пробилась в четвертьфинал турнира в Будапеште
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75-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян пробилась в четвертьфинальный раунд грунтового турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия), призовой фонд которого составил € 232 244.
Будапешт. 2-й круг
17 июля 2024, среда. 15:05 МСК
75
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7
|6
|
|5
|1
117
Ребека Масарова
Р. Масарова
В матче второго круга Аванесян со счётом 2:6, 7:5, 6:1 обыграла 117-ю ракетку мира представительницу Испании Ребеку Масарову.
Встреча Аванесян с Масаровой продлилась 2 часа 32 минуты. В её рамках Аванесян ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету её соперницы один эйс, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.
За выход в полуфинал турнира в Будапеште Аванесян сразится с победительницей матча Анна Шмидлова (Словакия) — Сара Соррибес-Тормо (Испания, 4).
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