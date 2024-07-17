Надаль в паре с Руудом вышли в полуфинал турнира в Бостаде, одолев Сафиуллина и Аррибаже

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль вместе с девятой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом вышел в полуфинал парного турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). Соревнования в Бостаде проходят на грунтовом покрытии.

В четвертьфинальном поединке Надаль и Рууд (WC) одолели тандем россиянина Романа Сафиуллина и француза Тео Аррибаже. Встреча теннисистов продлилась 1 час 36 минут и завершилась со счётом 6:4, 3:6, [12:10].

В рамках поединка Надалю и Рууду удалось один раз подать навылет, они допустили четыре двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из трёх. На счету Сафиуллина и Аррибаже один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Стоит отметить, что Надаль продолжает своё выступление и в одиночном разряде Бостада, в то время как посеянный под вторым номером Рууд проиграл уже во втором круге.