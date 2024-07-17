«У меня уже есть Федаль». Надаль забавно отреагировал на прозвище его пары с Руудом

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль забавно отреагировал на прозвище, которое дали его тандему с трёхкратным финалистом мэйджоров девятой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом.

Надаль выступает в паре с Руудом на грунтовом турнире категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). Ранее, в четвертьфинальном поединке Надаль и Рууд (WC) одолели тандем россиянина Романа Сафиуллина и француза Тео Аррибаже. Встреча теннисистов продлилась 1 час 36 минут и завершилась со счётом 6:4, 3:6, [12:10].

Интервьюер: Что думаете о никнейме Руудаль?

Надаль: Что это?

Рууд: Это Рууд и Надаль.

Надаль: Ааааа! Ну, у меня есть Федаль (Надаль и Федерер), а теперь и Руудаль.