Стефанос Циципас сыграет с Фабио Фоньини в четвертьфинале турнира в Гштааде

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в третий круг грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде.

Во втором раунде соревнований в Швейцарии первый сеяный Циципас со счётом 7:6 (8:6), 6:3 обыграл 122-ю ракетку мира Хамада Меджедовича из Хорватии.

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. Греческий теннисист 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Меджедовича восемь эйсов, две двойные ошибки и ни одного выигранного брейк-пойнта из пяти.

Соперником Циципаса в 1/4 финала турнира в Гштааде будет седьмой сеяный итальянец Фабио Фоньини, обыгравший во втором круге Хуана-Пабло Варильяса из Перу — 3:6, 7:6, 7:5.