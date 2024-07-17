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Стефанос Циципас сыграет с Фабио Фоньини в четвертьфинале турнира в Гштааде

Стефанос Циципас сыграет с Фабио Фоньини в четвертьфинале турнира в Гштааде
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в третий круг грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде.

Во втором раунде соревнований в Швейцарии первый сеяный Циципас со счётом 7:6 (8:6), 6:3 обыграл 122-ю ракетку мира Хамада Меджедовича из Хорватии.

Гштаад. 2-й круг
17 июля 2024, среда. 17:25 МСК
Стефанос Циципас
12
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6
6 6 		3
         
Хамад Меджедович
122
Сербия
Хамад Меджедович
Х. Меджедович

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. Греческий теннисист 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Меджедовича восемь эйсов, две двойные ошибки и ни одного выигранного брейк-пойнта из пяти.

Соперником Циципаса в 1/4 финала турнира в Гштааде будет седьмой сеяный итальянец Фабио Фоньини, обыгравший во втором круге Хуана-Пабло Варильяса из Перу — 3:6, 7:6, 7:5.

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