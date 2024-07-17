Эрика Андреева с разгромной победы стартовала на турнире в Палермо
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92-я ракетка мира 20-летняя российская теннисистка Эрика Андреева успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-250 в Палермо (Италия), призовой фонд которого составил € 232 244.
Палермо. 1-й круг
17 июля 2024, среда. 17:40 МСК
92
Эрика Андреева
Э. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
122
Дарья Семенистая
Д. Семенистая
В матче первого круга Андреева со счётом 6:1, 6:2 уверенно обыграла 122-ю ракетку мира из Латвии Дарью Семенистую.
Встреча Андреевой с Семенистой продлилась 1 час и 23 минуты. В её рамках старшая из сестёр Андреевых ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Семенистой ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.
Следующей соперницей Андреевой в Палермо станет 127-я ракетка мира 24-летняя американская теннисистка Энн Ли.
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