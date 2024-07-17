Павел Котов проиграл 130-й ракетке мира из Хорватии во втором круге турнира в Бостаде
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Российский теннисист 60-я ракетка мира Павел Котов не смог выйти в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). В матче 1/8 финала он в трёх сетах проиграл представителю Хорватии 130-й ракетке мира Дуе Айдуковичу — 6:7(6:9), 6:3, 3:6.
Бостад. 2-й круг
17 июля 2024, среда. 17:40 МСК
60
Павел Котов
П. Котов
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|3
|6
130
Дуе Айдукович
Д. Айдукович
Продолжительность встречи составила 2 часа 32 минуты. Котов выполнил восемь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету хорватского теннисиста три эйса при четырёх двойных ошибках. Он также выиграл два брейк-пойнта из пяти.
В 1/4 финала Айдукович сыграет с бразильским теннисистом Тьяго Монтейро, неожиданно обыгравшим во втором круге девятую ракетку мира норвежца Каспера Рууда (6:3, 6:3).
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