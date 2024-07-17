Павел Котов проиграл 130-й ракетке мира из Хорватии во втором круге турнира в Бостаде

Российский теннисист 60-я ракетка мира Павел Котов не смог выйти в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). В матче 1/8 финала он в трёх сетах проиграл представителю Хорватии 130-й ракетке мира Дуе Айдуковичу — 6:7(6:9), 6:3, 3:6.

Продолжительность встречи составила 2 часа 32 минуты. Котов выполнил восемь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету хорватского теннисиста три эйса при четырёх двойных ошибках. Он также выиграл два брейк-пойнта из пяти.

В 1/4 финала Айдукович сыграет с бразильским теннисистом Тьяго Монтейро, неожиданно обыгравшим во втором круге девятую ракетку мира норвежца Каспера Рууда (6:3, 6:3).