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Рууд: звонил ли мне Алькарас по поводу пары с Надалем? Сейчас он, наверное, на вечеринке

Рууд: звонил ли мне Алькарас по поводу пары с Надалем? Сейчас он, наверное, на вечеринке
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Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема» девятая ракетка мира норвежской теннисист Каспер Рууд дал комментарий по поводу своего выступления в паре с 22-кратным победителем ТБШ испанцем Рафаэлем Надалем перед Олимпиадой-2024.

Ранее, в четвертьфинальном поединке турнира ATP-250 в Бостаде (Швеция) Надаль и Рууд (WC) одолели тандем россиянина Романа Сафиуллина и француза Тео Аррибаже. Встреча теннисистов продлилась 1 час 36 минут и завершилась со счётом 6:4, 3:6, [12:10].

— Позднее Алькарас сыграет в паре с Рафой на Олимпийских играх в Париже. Он уже звонил вам, чтобы попросить совета?
— Карлос? Вероятно, он занят, отмечает победу на Уимблдоне на какой-нибудь вечеринке. У него есть полное право на веселье и небольшой отдых. Если он захочет, я всегда на связи, — сказал Рууд в интервью на корте.

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