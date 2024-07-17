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Рафаэль Надаль — о победе с Руудом: полные трибуны на парном матче. Это фантастика

Рафаэль Надаль — о победе с Руудом: полные трибуны на парном матче. Это фантастика
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал выход вместе с норвежцем Каспером Руудом в полуфинал парного разряда грунтового турнира ATP-250 в Бостаде (Швеция).

В четвертьфинальном поединке Надаль и Рууд (WC) одолели тандем россиянина Романа Сафиуллина и француза Тео Аррибаже. Встреча теннисистов продлилась 1 час 36 минут и завершилась со счётом 6:4, 3:6, [12:10].

«Это был довольно эмоциональный матч. Нелегко выходить на корт снова после проигрыша в одиночном разряде, но Каспер играл очень хорошо. Он молодец. Мы повеселились. Теннис был на хорошем уровне. Нам понравилось. Публика ведёт себя просто потрясающе. Полные трибуны на парном матче. Это фантастика», — сказал Надаль в интервью на корте.

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