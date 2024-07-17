«Я плакал навзрыд перед мамой». Рублёв и Медведев рассказали о своей первой встрече

Российские теннисисты – чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира Даниил Медведев и олимпийский чемпион 2020 года в миксте восьмая ракетка мира Андрей Рублёв в новом ролике ATP рассказали о первых впечатлениях от встречи друг с другом.

Рублёв: кажется, мне было пять или шесть лет, мы играли на каком-то локальном турнире в клубе. И я увидел этого парня. Он был в футболке без рукавов (смеётся), только одна ракетка. Я сказал: «Что это? Это он играет со мной в четвертьфинале?» Нет никакой вероятности, чтобы я ему проиграл.

Медведев: кажется, ты тогда обыграл меня, нет?

Рублёв: я помню, что проиграл тебе второй сет и плакал навзрыд в ванной перед своей мамой. «Что это такое? Я не могу победить этого парня, как такое возможно?»

Медведев: но я точно помню, как он (Рублёв) сходил с ума после каждого проигранного розыгрыша. Прямо как я. Кажется, с тех пор мы и стали лучшими друзьями. Когда я увидел Андрея тогда, то понял, что веду себя точно так же. Но первая моя мысль была: «Кто это? Что с ним не так?» Это было довольно забавно».