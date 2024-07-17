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Даниил Медведев назвал лучшее качество Андрея Рублёва

Даниил Медведев назвал лучшее качество Андрея Рублёва
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Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев назвал лучшее качество своего друга – олимпийского чемпиона 2020 года в миксте восьмого номера рейтинга ATP соотечественника Андрея Рублёва.

«Я бы сказал, что лучшее качество Андрея – это его доброта. Думаю, многие люди знают, что это так. Он много занимается благотворительностью, скорее всего, раздаёт больше всего автографов среди всех игроков», — сказал Медведев в видео для ATP.

Рублёв, ко всему прочему, является крёстным отцом дочери Даниила Алисы. «Теперь я ответственен за то, чтобы она верила в бога», — комментировал свой новый статус Рублёв.

Напомним, Медведев и его супруга Дарья впервые стали родителями 14 октября 2022 года. Пара сыграла свадьбу в 2018 году.

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