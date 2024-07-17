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Андрей Рублёв: Медведев улучшил своё финансовое положение, но при этом остался собой

Андрей Рублёв: Медведев улучшил своё финансовое положение, но при этом остался собой
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв назвал лучшее качество своего друга – чемпиона US Open – 2021 пятого номера мирового рейтинга соотечественника Даниила Медведева.

Рублёв, ко всему прочему, является крёстным отцом дочери Даниила Алисы. «Теперь я ответственен за то, чтобы она верила в бога», — комментировал свой новый статус Рублёв.

«Лучшее качество Даниила… Он очень добрый и очень скромный. Поначалу у него было не так уж много вещей, но я ни разу не слышал, чтобы он жаловался. Теперь, имея улучшенное финансовое положение, он остаётся таким же, каким был в детстве. Когда ему было, сколько, не знаю, лет 12? Вдобавок ко всему, он очень умный и по-настоящему честный парень. Возможно, я забыл сказать что-то ещё», — сказал Рублёв в ролике ATP.

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