«Я бы лучше сосредоточился на своей игре». Гилберт — о конфликте Джоковича с публикой

Бывший американский теннисист, бронзовый призёр Олимпийских игр — 1988 Брэд Гилберт высказался о конфликте второй ракетки мира серба Новака Джоковича с публикой на Уимблдоне-2024.

«Я бы на его месте сосредоточился на своей игре. Его теннис потрясающий, учитывая, что он прооперирован всего пять недель. На протяжении всей недели тренировок я видел, как он с каждым днём становится всё лучше и лучше. Вряд ли какой-либо игрок в такой ситуации смог бы так быстро восстановиться. Это самое удивительное», — приводит слова Гилберта Clay Tennis.

Напомним, на Уимблдоне-2024 после матча четвёртого круга против датчанина Хольгера Руне серб отметил, что болельщики создавали гул, демонстрируя неуважение в его адрес. В финале Джокович уступил в трёх сетах испанцу Карлосу Алькарасу — 2:6, 2:6, 6:7 (4:7).