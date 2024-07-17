Даниил Медведев и Андрей Рублёв рассказали, кем могли бы стать, если бы бросили теннис

Российские теннисисты – чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира Даниил Медведев и олимпийский чемпион 2020 года в миксте восьмая ракетка мира Андрей Рублёв в новом ролике ATP предположили, кем могли бы стать, если бы бросили теннис.

Рублёв: ты бы стал уличным гонщиком и игроком в видеоигры.

Медведев: нет! (смеётся). Уличные гонщики ездят всего под 60 километров в час. Не нарушайте правила, ребята. Чтобы делал бы Андрей без тенниса? Я думаю, ты мог бы стать хорошим персонажем в музыкальной индустрии. Правда, кроме твоего клипа, я ничего не знаю. Твой голос или твои скиллы? Может, ты и не лучший парень в этом…

Рублёв: (смеётся).

Медведев: о, играй на барабанах. Ты был бы на заднем плане, но в какой-то момент концерта ребята говорят: «А теперь пришло время Андрея!» И одна минута полностью твоего выхода. Что-то вроде этого.