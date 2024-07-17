Даниил Медведев и Андрей Рублёв рассказали, что сделало их лучшими друзьями

Российские теннисисты – чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира Даниил Медведев и олимпийский чемпион 2020 года в миксте восьмая ракетка мира Андрей Рублёв в новом ролике ATP рассказали, что сделало их лучшими друзьями.

Медведев: я не знаю! Думаю, потому что мы делили друг с другом большое количество похожих эмоций. Но когда мы выходим за пределы корта, мы оба вроде как очень спокойные ребята. А на корте нас распирают одинаковые эмоции.

Рублёв: теннис сплотил нас, это очевидно. Потому что мы оба были в сборной России, играли на одних и тех же турнирах. Между нами установились хорошие отношения, которые развились в дружбу. И, наконец, Даниил оказал мне честь, предложив стать крёстным отцом его ребёнка. Неважно, что произойдёт в будущем, мы будем поддерживать друг друга вечно. Ты навечно в моём сердце.

Медведев: навсегда? (смеётся). Ну, не знаю… На какое-то время точно да.