«Он больше не выйдет на свой прежний уровень». Брэд Гилберт — о Рафаэле Надале

Бывший американский теннисист, бронзовый призёр Олимпийских игр — 1988 Брэд Гилберт поделился мнением по поводу возможного выхода 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Рафаэля Надаля на свой прежний уровень.

«Вероятно, он больше никогда не покажет свою лучшую игру, но каждый спортсмен сам решает, когда закончить карьеру. За последние два года у него было так много травм и он, вероятно, уже забыл, когда чувствовал себя здоровым, и он хочет знать больше всего на свете, прежде чем завершить карьеру, каков уровень его игры, когда он полностью здоров», — приводит слова Гилберта Clay Tennis.

Сейчас Надаль выступает на грунтовом турнире категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). После победы над 21-летним шведом Лео Боргом он заявил, что ему необходимо выигрывать, чтобы обрести уверенность.