Медведев и Рублёв рассказали, как проводят время вместе вне корта

Российские теннисисты – чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира Даниил Медведев и олимпийский чемпион 2020 года в миксте восьмая ракетка мира Андрей Рублёв в новом ролике ATP рассказали, как проводят время вместе вне корта.

Рублёв: разными глупостями.

Медведев: из-за тенниса мы проводим так много времени на корте, что вне корта мы просто ходим обедать вместе. Мы ужинали здесь вместе, наверное, три дня подряд. Вчера мы играли в игру, это было забавно. Я загадывал слово, персонажа или реальную личность…

Рублёв: и мне нужно было угадывать с помощью наводящих вопросов.

Медведев: и Андрей оказался в этом намного лучше, чем я ожидал. Я думал, Андрей запутается, но ты был реально хорош, удивил меня.

Рублёв: я и не подозревал, что был хорош. Приятно это услышать.