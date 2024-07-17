«Они просто грабили меня!» Рублёв рассказал о забавном моменте с Медведевым и Хачановым

Российские теннисисты – чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира Даниил Медведев и олимпийский чемпион 2020 года в миксте восьмая ракетка мира Андрей Рублёв в новом ролике ATP рассказали о самом забавном совместном моменте.

Рублёв: их было очень много.

Медведев: подумай об одном из них.

Рублёв: я понимаю, но их очень много. Я, Карен (Хачанов) и Даниил.

Медведев: а, Барселона.

Рублёв: да, в Барселоне мы играли. По правилам, тот из нас, кто начинал смеяться, должен был заплатить один евро. Они просто грабили меня! Потому что когда они смеялись, то говорили: «Нет! Это не считается! Мы просто улыбнулись». А когда я издавал любой звук, они говорили: «Ты засмеялся, ты обязан заплатить нам». А так как я хотел играть дальше, я говорил: «Хорошо, хорошо, я заплачу». Так я стал единственным, кто платил деньги.

Медведев: да, это было невероятно. Потому что когда мы с Кареном смеялись, то начинали спорить как сумасшедшие: «Нет, нет, это был не смех, это просто было улыбка». Так мы спорили минут пять, после чего Андрей сказал: «Хорошо, хорошо, давайте продолжим».