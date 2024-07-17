Даниил Медведев пожелал Андрею Рублёву «стать счастливее»

Российские теннисисты – чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира Даниил Медведев и олимпийский чемпион 2020 года в миксте восьмая ракетка мира Андрей Рублёв в новом ролике ATP поделились друг с другом наилучшими пожеланиями.

Медведев: моё самое большое пожелание тебе, чтобы ты был счастливее.

Рублёв: хорошо…

Медведев: это хорошее пожелание, разве нет?

Рублёв: да, ну я не знаю. Я хотел пожелать ему выиграть ещё больше турниров «Большого шлема» и стать первой ракеткой мира.

Медведев: это делает меня счастливым. Что делает тебя счастливее?

Рублёв: хотел бы я знать.

Медведев: если ты выигрываешь матч, ты же становишься счастливее?

Рублёв: в момент победы да, я буду счастлив. Но не знаю, буду ли я счастлив глобально. Когда ты выигрываешь ТБШ, это делает тебя намного счастливее? (смеётся).

Медведев: да, это так.

Рублёв: тогда ладно, я тебе верю.