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Карен Хачанов опубликовал милое видео, на котором учит младшего сына ходить

Карен Хачанов опубликовал милое видео, на котором учит младшего сына ходить
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде 21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал в социальных сетях милые семейные кадры.

Напомним, у Карена и его супруги Вероники двое детей – сыновья Давид (родился в сентябре 2019 года) и Микаэль (родился в июля 2023 года).

Фото: из личного архива Карена Хачанова

Фото: из личного архива Карена Хачанова

Фото: из личного архива Карена Хачанова

«Небольшая пауза с семьёй», — подписал трогательный пост Хачанов.

Также Хачанов опубликовал видео, на котором учит младшего сына Микаэля ходить.

Напомним, Хачанов неудачно выступил на последних двух турнирах «Большого шлема». На «Ролан Гаррос» — 2024 Карен во втором круге проиграл лаки-лузеру Йозефу Ковалику в пяти сетах. На той же стадии и тоже в пяти сетах Хачанов проиграл и на текущем Уимблдоне квалифаеру Кентену Алису.

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