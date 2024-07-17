«Очень старый парень». Опелка обратился к болбоям во время матча второго круга в Ньюпорте

Американский теннисист Райлли Опелка обратился к болбоям во время матча второго круга травяного турнира категории ATP-250 в Ньюпорте (США).
«Извините, но вам нужно поторопиться, потому что Фергюс [Мерфи] немного не в себе, он плохой судья и любит, когда нарушают время. Ему это нравится. Это потрясающе. Очень странно. Очень старый парень, очень странный», — приводит слова Опелки Tennis TV.
Ранее ATP разрешила игрокам снова просить приносить им полотенца. В матче второго круга Опелка играет с 25-й ракеткой мира французским теннисистом Адрианом Маннарино.
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Напомним, Опелка провёл первый матч с августа 2022 года. Это произошло на травяном турнире категории ATP-250 в Ньюпорте (США). В матче первого круга Опелка (WC) обыграл 94-ю ракетку мира французского теннисиста Констана Лестьенна со счётом 6:1, 2:6, 7:6 (7:2).
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