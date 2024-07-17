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«Очень старый парень». Опелка обратился к болбоям во время матча второго круга в Ньюпорте

«Очень старый парень». Опелка обратился к болбоям во время матча второго круга в Ньюпорте
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Американский теннисист Райлли Опелка обратился к болбоям во время матча второго круга травяного турнира категории ATP-250 в Ньюпорте (США).

«Извините, но вам нужно поторопиться, потому что Фергюс [Мерфи] немного не в себе, он плохой судья и любит, когда нарушают время. Ему это нравится. Это потрясающе. Очень странно. Очень старый парень, очень странный», — приводит слова Опелки Tennis TV.

Ранее ATP разрешила игрокам снова просить приносить им полотенца. В матче второго круга Опелка играет с 25-й ракеткой мира французским теннисистом Адрианом Маннарино.

Ньюпорт. 2-й круг
17 июля 2024, среда. 20:15 МСК
Адриан Маннарино
25
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		3 6
         
Райлли Опелка
1187
США
Райлли Опелка
Р. Опелка

Напомним, Опелка провёл первый матч с августа 2022 года. Это произошло на травяном турнире категории ATP-250 в Ньюпорте (США). В матче первого круга Опелка (WC) обыграл 94-ю ракетку мира французского теннисиста Констана Лестьенна со счётом 6:1, 2:6, 7:6 (7:2).

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