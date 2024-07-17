Опелка вышел в 1/4 финала турнира в Ньюпорте, обыграв прошлогоднего чемпиона Маннарино

Американский теннисист Райлли Опелка вышел в 1/4 финала травяного турнира категории ATP-250 в Ньюпорте (США). В мачте второго круга он обыграл действующего чемпиона турнира 25-ю ракетку мира французского теннисиста Адриана Маннарино со счётом 6:4, 3:6, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 54 минуты. В её рамках Опелка 18 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Маннарино три эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

В следующем круге Опелка встретится с победителем матча Билли Харрис (Великобритания) — Маккензи Макдональд (США).

Напомним, Опелка провёл первый матч с августа 2022 года. Это произошло на травяном турнире категории ATP-250 в Ньюпорте (США). В матче первого круга Опелка (WC) обыграл 94-ю ракетку мира французского теннисиста Констана Лестьенна со счётом 6:1, 2:6, 7:6 (7:2).