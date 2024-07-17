Касаткина показала своё состояние после тренировки с Павлюченковой в жару под 35 градусов

12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала в своих социальных сетях видео с тренировки с финалисткой «Ролан Гаррос» — 2021 32-й ракеткой мира соотечественницей Анастасией Павлюченковой.
Тренировка россиянок прошла на грунтовом корте в Риме (Италия). Касаткина отметила жару на улице в 34 градуса.
«Я даже не знаю, что сказать», — комментирует итоги тренировки в жару Павлюченкова на видео.
Отметим, что и Касаткина, и Павлюченкова не поедут на Олимпийские игры — 2024 в Париже (Франция). Обе россиянки в это время планируют выступить на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США). Данные соревнования пройдут на харде.
На прошедшем Уимблдоне-2024 Касаткина дошла до третьего круга, Павлюченкова — до второго.