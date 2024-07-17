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«Завоевать медаль для страны». Хуркач перенёс операцию на колене и думает об Олимпиаде

«Завоевать медаль для страны». Хуркач перенёс операцию на колене и думает об Олимпиаде
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Польский теннисист Хуберт Хуркач перенёс операцию на колене и работает, чтобы вернуться в форму и побывать на Олимпиаде в Париже.

«Спасибо вам всем за тёплые сообщения и поддержку после Уимблдона. В понедельник мне сделали операцию на колене, но я уже чувствую себя лучше, и мы с командой каждый день уделяем много времени процессу реабилитации.

Каждый спортсмен мечтает представить свою страну на Олимпийских играх, и я хочу убедиться, что я в полной форме, прежде чем принимать окончательное решение о выходе на корт. Моя цель — не только принять участие, но и завоевать медаль для своей страны.

Я буду держать вас в курсе моих успехов по мере того, как мы будем продвигаться день ото дня», — написал Хуркач в социальных сетях.

Напомним, Хуркач подучил травму в матче с 34-й ракеткой мира французским теннисистом Артюром Фисом во втором круге Уимблдона-2024. При счёте 6:7 (2:7), 4:6, 6:2, 6:6 (8:7) теннисист из-за повреждения попросил медицинский тайм-аут. Хуркачу оказывали помощь прямо на корте, так как он не мог дойти до своей скамейки.

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