Барборе Крейчиковой подарили копию трофея с Уимблдона, созданную из конструктора Lego

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» 10-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова сообщила, что национальное отделение группы корпораций Lego Group в Чехии вручило ей подарок, связанный с её минувшей победой на Уимблдоне-2024.

Интересно отметить, что во время победного Уимблдона Крейчикова признавалась, что любит вместе с командой собирать детали LEGO. По всей видимости, компания услышала Барбору и подарила ей копию трофея с травяного мэйджора и другие символы, сделанные из конструктора.

Фото: из личного архива Барборы Крейчиковой

Фото: из личного архива Барборы Крейчиковой

Фото: из личного архива Барборы Крейчиковой

Фото: из личного архива Барборы Крейчиковой

«Ещё одна копия трофея с Уимблдона, собственная фигурка и ракетка. Теперь я чувствую себя действительно особенной! Спасибо большое за подарки», — подписала снимки Крейчикова.

Напомним, в дебютном финале Уимблдона Крейчикова (31) со счётом 6:2, 2:6, 6:4 обыграла итальянку Ясмин Паолини (7).