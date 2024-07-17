Андрей Рублёв — Тьяго Агустин Тиранте: россиянин проиграл стартовый сет матча в Бостаде

Завершился первый сет стартового матча олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, восьмой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва на грунтовом турнире категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). Во втором круге соревнований Рублёв (1) встречается со 121-й ракеткой мира аргентинцем Тьяго Агустином Тиранте. Первый сет остался за Тиранте со счётом 7:6 (7:5).

Рублёв начинает турнир со второго круга из-за высокого номера посева. Первая партия его матча продлилась 55 минут. В её рамках Андрей допустил три двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта (как и его соперник).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Тьяго Агустин Тиранте во втором круге турнира в Бостаде.