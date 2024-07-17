Андрей Рублёв — Тьяго Агустин Тиранте: россиянин проиграл стартовый сет матча в Бостаде
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Завершился первый сет стартового матча олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, восьмой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва на грунтовом турнире категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). Во втором круге соревнований Рублёв (1) встречается со 121-й ракеткой мира аргентинцем Тьяго Агустином Тиранте. Первый сет остался за Тиранте со счётом 7:6 (7:5).
Рублёв начинает турнир со второго круга из-за высокого номера посева. Первая партия его матча продлилась 55 минут. В её рамках Андрей допустил три двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта (как и его соперник).
Бостад. 2-й круг
17 июля 2024, среда. 22:10 МСК
8
Андрей Рублёв
А. Рублёв
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|
|5
|
|3
121
Тьяго Агустин Тиранте
Т. Тиранте
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Тьяго Агустин Тиранте во втором круге турнира в Бостаде.
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