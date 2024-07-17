Александр Зверев с братом запустили подкаст, где первым гостем стал Борис Беккер

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вместе с братом бывшим теннисистом Мишей Зверевым запустил свой подкаст. Первым гостем стал олимпийский чемпион и победитель шести турниров «Большого шлема» Борис Беккер.

«Я всегда считал телевидение увлекательным занятием. Поэтому видеоподкаст — это гибкая альтернатива для меня, позволяющая совместить мир тенниса с моим интересом к хорошим интервью», — приводит слова Зверева Tennis.com.

В среду, 17 июля, Зверев успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-500 в Гамбурге (Германия), призовой фонд которого составил € 1 891 995. В матче первого круга он со счётом 6:2, 6:2 обыграл 114-ю ракетку мира представителя Нидерландов Йеспера де Йонга. Следующим соперником Зверева в Гамбурге станет 81-й номер рейтинга ATP 23-летний француз Юго Гастон.