БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Свёнтек опубликовала атмосферные фото с отдыха в Польше

Ига Свёнтек опубликовала атмосферные фото с отдыха в Польше
Комментарии

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек опубликовала в социальных сетях атмосферные фотографии из своего отпуска в родной стране.

«Лето в Польше выглядит как…» — подписала снимки Свёнтек.

Фото: из личного архива Иги Свёнтек

Фото: из личного архива Иги Свёнтек

Фото: из личного архива Иги Свёнтек

Фото: из личного архива Иги Свёнтек

На прошедшем Уимблдоне-2024 Свёнтек (1) дошла до третьего круга, где со счётом 6:3, 1:6, 2:6 проиграла на тот момент 35-й ракетке мира представительнице Казахстана Юлии Путинцевой.

Далее Свёнтек планирует выступить на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). Теннисный турнир Олимпиады в одиночном разряде пройдёт с 27 июля по 3 августа. Соревнования состоятся на грунтовых кортах «Ролан Гаррос», четырёхкратной чемпионкой которого является Ига Свёнтек.

Материалы по теме
«Такими вы их ещё не видели». Медведев и Рублёв внезапно разоткровенничались друг о друге
«Такими вы их ещё не видели». Медведев и Рублёв внезапно разоткровенничались друг о друге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android