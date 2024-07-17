Ига Свёнтек опубликовала атмосферные фото с отдыха в Польше

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек опубликовала в социальных сетях атмосферные фотографии из своего отпуска в родной стране.

«Лето в Польше выглядит как…» — подписала снимки Свёнтек.

Фото: из личного архива Иги Свёнтек

Фото: из личного архива Иги Свёнтек

Фото: из личного архива Иги Свёнтек

Фото: из личного архива Иги Свёнтек

На прошедшем Уимблдоне-2024 Свёнтек (1) дошла до третьего круга, где со счётом 6:3, 1:6, 2:6 проиграла на тот момент 35-й ракетке мира представительнице Казахстана Юлии Путинцевой.

Далее Свёнтек планирует выступить на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). Теннисный турнир Олимпиады в одиночном разряде пройдёт с 27 июля по 3 августа. Соревнования состоятся на грунтовых кортах «Ролан Гаррос», четырёхкратной чемпионкой которого является Ига Свёнтек.