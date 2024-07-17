Тони Надаль заявил, что сейчас только Синнер может играть на равных с Алькарасом

Тони Надаль, дядя 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира испанского теннисиста Рафаэля Надаля, считает, что только Янник Синнер сейчас может сравниться с Карлосом Алькарасом по уровню и интенсивности игры.

«Пожалуй, только Янник Синнер может играть с испанцем на равных. И, по сути, финал этого воскресенья подтверждает, что настоящее соперничество в следующих турнирах и, возможно, в ближайшие годы будет между этими двумя: итальянцем и нашим великим испанским чемпионом», — приводит слова Тони Надаля Trapped in Sports.

Ранее Тони Надаль высказался по поводу выступления серба Новака Джоковича в финале Уимблдона-2024, назвав его тактику «самоубийственной».

В воскресенье, 14 июля, Джокович встретился в финале Уимблдона с Карлосом Алькарасом. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2, 7:6 в пользу представителя Испании.