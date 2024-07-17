Андрей Рублёв — Тьяго Агустин Тиранте: россиянин сравнял счёт матча на турнире в Бостаде

Завершился второй сет стартового матча олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, восьмой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва на грунтовом турнире категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). Во втором круге соревнований Рублёв (1) встречается со 121-й ракеткой мира аргентинцем Тьяго Агустином Тиранте. Вторую партию со счётом 6:3 выиграл Рублёв, тем самым сравняв счёт поединка. Первый сет остался за Тиранте со счётом 7:6 (7:5).
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Второй сет матча Рублёва с Тиранте продлился 39 минут. В его рамках Андрею удалось реализовать три заработанных брейк-пойнта, Тьяго — один из двух. Стоит отметить, что в данном сете Тиранте брал медицинский перерыв из-за проблем с запястьем.
Фото: скриншот из трансляции
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Тьяго Агустин Тиранте во втором круге турнира в Бостаде.
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