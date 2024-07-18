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Серена Уильямс — о первых отношениях: он бросил меня, а я воспользовалась этим

Серена Уильямс — о первых отношениях: он бросил меня, а я воспользовалась этим
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс откровенно рассказала о влиянии первых романтических отношений на свою карьеру и характер.

«Это были первые в моей жизни отношения, но мне было 20 лет, так что это неважно… А потом он меня бросил, меня бросили. Между нами всё было не так уж и серьёзно, но я использовала это. Придала этому большую значимость, чем она была на самом деле.

Поэтому, когда он бросил меня, я использовала это как возможность сказать: «Он будет жалеть об этом всю оставшуюся жизнь». Это был именно тот стимул, который мне был нужен, просто повод, который я использовала, чтобы прикладывать большие усилия.

Я решила сделать так, чтобы этот человек никогда меня не забыл. Добилась того, чтобы этот человек видел меня везде до конца своей жизни.

Сейчас да, я благодарна этому человеку, спасибо ему», — приводит слова Серены Daily Mail со ссылкой на документальный фильм ESPN.

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