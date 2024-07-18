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Действующий чемпион Андрей Рублёв проиграл 121-й ракетке мира на старте турнира в Бостаде

Действующий чемпион Андрей Рублёв проиграл 121-й ракетке мира на старте турнира в Бостаде
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв завершил своё выступление на грунтовом турнире категории ATP-250 в Бостаде (Швеция) во втором круге.

Бостад. 2-й круг
17 июля 2024, среда. 22:10 МСК
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 5 		6 4
7 7 		3 6
         
Тьяго Агустин Тиранте
121
Аргентина
Тьяго Агустин Тиранте
Т. Тиранте

В стартовом для себя матче посеянный под первым номером Рублёв со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 4:6 уступил 121-й ракетке мира представителю Аргентины Тьяго Агустину Тиранте.

Встреча Рублёва с Тиранте продлилась 2 часа 26 минут. В её рамках Рублёв два раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету его соперника пять эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Важно отметить, что Рублёв — действующий чемпион турнира в Бостаде. В прошлогоднем финале соревнований он в двух сетах обыграл норвежца Каспера Рууда.

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