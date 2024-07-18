Андрей Рублёв потерпел четвёртое поражение подряд в туре

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв потерпел четвёртое поражение подряд в ATP-туре.

Это произошло на старте грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция), действующим чемпионом которого Рублёв и является. Во втором круге посеянный под первым номером Рублёв со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 4:6 уступил 121-й ракетке мира представителю Аргентины Тьяго Агустину Тиранте.

В последний раз Рублёв одерживал победу в официальном матче в мае, на «Ролан Гаррос» — 2024, именно на этом турнире и началась серия поражений Андрея.

Серия поражения Андрея Рублёва (май-июль 2024 года):

«Ролан Гаррос» (3-й круг). Рублёв (6) – Маттео Арнальди (Италия) – 6:7 (6:8), 2:6, 4:6.

Турнир в Галле (1-й круг). Рублёв (4) – Маркос Гирон (США) – 4:6, 6:7 (5:7).

Уимблдон (1-й круг). Рублёв (6) – Франсиско Комесанья (Аргентина) – 4:6, 7:5, 2:6, 6:7 (5:7).

Турнир в Бостаде (2-й круг). Рублёв (1) – Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) – 6:7 (5:7), 6:3, 4:6.