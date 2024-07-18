Рублёв третий раз подряд проиграл матч сопернику, который находится вне топ-100 рейтинга

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв проиграл третий матч подряд, в котором встречается с игроком из вне топ-100 рейтинга ATP.

Это произошло на старте грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция), действующим чемпионом которого Рублёв и является. Во втором круге посеянный под первым номером Рублёв со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 4:6 уступил 121-й ракетке мира представителю Аргентины Тьяго Агустину Тиранте.

Последние матчи Андрея Рублёва с игроками, которые находятся вне топ-100 рейтинга ATP:

«Мастерс» в Риме (3-й круг). Рублёв (4) – Александр Мюллер (Франция, 109-я ракетка мира) – 6:3, 3:6, 2:6.

Уимблдон (1-й круг). Рублёв (6) – Франсиско Комесанья (Аргентина, 122-я ракетка мира) – 4:6, 7:5, 2:6, 6:7 (5:7).

Турнир в Бостаде (2-й круг). Рублёв (1) – Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина, 121-я ракетка мира) – 6:7 (5:7), 6:3, 4:6.