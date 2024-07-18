«Выиграть как можно больше медалей». Руне — о целях на Олимпиаду в Париже

17-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне рассказал об ожиданиях от Олимпиады в Париже.

«Олимпийские игры для меня очень много значат. Поддержка, которую я всегда получаю от соотечественников, постоянна, будь то турниры или социальные сети, это чувство — нечто уникальное и неописуемое. Возможность наградить медалью каждого участника Олимпийских игр было бы чем-то особенным.

Думаю, что при хорошей подготовке и хорошей неделе здесь, в Гамбурге, я смогу уехать с оптимальным результатом в преддверии этих Олимпийских игр. Мне бы очень хотелось выиграть как можно больше медалей, но игра в смешанном парном разряде с Каролиной (Возняцки) зависит от рейтинга. Если другого выхода не будет, мне будет достаточно и медали», — приводит слова Руне Punto de Break.

Напомним, в матче первого круга грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия) Руне в двух сетах обыграл представителя Венгрии 45-ю ракетку мира Фабиана Марожана. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу датчанина.